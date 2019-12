LO STATO DELL’ARTE SULL’AVANZAMENTO A PRIMO LUOGOTENENTE ESERCITO ALIQUOTA LUOGOTENENTI 1.1.2019. E PROMOZIONE A LUOGOTENENTE, ALIQUOTA 1° MARESCIALLI 1.1.2019

Roma, 16 dic 12019 – BISOGNA ANCORA ASPETTARE. Manca poco alla fine dello scrutinio dei libretti, ma ancora non e’ ultimato nulla. Infatti NON risultano giunti alla COVAM tutti i libretti dei colleghi presi in valutazione. I lavorati sono circa 460 LIBRETTI. Tecnicamente se si vuole concludere ci si riesce anche prima di natale, mancando soltanto nr. 30 libretti da ultimare.

Cosa diversa e’ per i Primi Marescialli aliquota 1.1.2019, da promuovere al grado di Luogotenente. Per questi ancora non e’ stato verificato nessun libretto.

Speriamo che i colleghi della COVAM facciano presto, giusto per andare incontro a quei colleghi che a breve si congederanno per la pensione.

