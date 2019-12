CONCORSO REGIONE VENETO CON POSTI RISERVATI AI MILITARI VOLONTARI CONGEDATI SENZA DEMERITO

Roma, 17 dic 2019 – CI SONO 24 POSTI RISERVATI AI MILITARI VOLONTARI CONGEDATI SENZA DEMERITO. NON SONO POCHI. PERCHE’ NON PROVARCI? REGIONE VENETO. CONCORSO (scadenza presentazione della domanda: 30 dicembre 2019). Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di ottanta posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui ventiquattro posti riservati ai militari volontari congedati senza demerito ed otto posti riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. (GU n.97 del 10-12-2019)

La Regione del Veneto indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di ottanta posti di assistente amministrativo, categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L. Funzioni locali di cui ventiquattro riservati ai militari volontari congedati senza demerito e otto riservati ai

soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.

Le informazioni integrali relative al presente avviso sono reperibili nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 29 novembre 2019 e sul sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it – sezione «Bandi (vedi qui), avvisi e concorsi».

La data di scadenza per la presentazione delle domande e’ il 30 dicembre 2019.

