IL SUICIDIO DELLA MILITARE DONNA A ROMA. NEANCHE UN ACCENNO SUL TG PRINCIPALE DI QUESTA SERA 17.12.. Silenzio assoluto.

Roma, 17 dic 2019 – CONTINUANO I SUICIDI DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE. Il problema è anche piu’ ampio e coinvolge anche tutte le altre forze di Polizia. Piu’ che parlarne sembra si cerchi di NON PARLARE di questo gravissimo fenomeno. Silenzio assoluto al TG delle ore 20.00 di questa sera. Come mai? Ci infarciscono di tante cavolate e di una cosa cosi’ seria e importante neanche un accenno? Purtroppo ogni tanto qualcuno decide di farla finita. Anche oggi abbiamo appreso del suicidio di questa giovane ragazza militare, che a soli 30 anni di eta’, ha deciso di farla finita. Anche lei come tanti altri ragazzi indossava la divisa, era un militare dell’Esercito Italiano.

Il Presidente della IV Commissione Difesa della camera dei Deputati, in un post ha espresso la sua rabbia per l’accaduto, vedi sotto..

Alla famiglia, anche se non la consociamo, vanno le nostre piu’ sentite condoglianze.

Puoi approfondire l’argomento leggendo anche l’articolo che segue: Difesa, Sindacato dei Militari: di fronte a ennesimo suicidio siamo disgustati da annunci di politici che esternano rabbia o chiedono a sé stessi urgenti provvedimenti. Continua a leggere >>>

Cerca nel sito Search for: