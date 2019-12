IL CO.CE.R. GRADUATI CONTRARIO ALL’ATTUALE IMPOSTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CORRETTIVO AL RIORDINO DELLE CARRIERE E GRADI

Roma, 18 dic 2019 – COMUNICATO STAMPA. Il provvedimento di correttivo al riordino delle carriere del personale delle Forze Armate, a quanto pare, non raggiungerà i risultati auspicati e chiesti dalla Rappresentanza Militare in tutte le sedi.

Le azioni poste in essere dal Governo non sanano le ormai note sperequazioni tra il personale del Comparto Difesa e quello delle Forze di Polizia.

Il personale militare attende un provvedimento che valorizzi la professionalità acquisita attraverso un riconoscimento economico e di carriera.

I Graduati del Cocer Esercito e Aeronautica, ancora una volta, rappresentano al Ministro della Difesa, On.le Lorenzo Guerini, la contrarietà al provvedimento in approvazione in quanto non garantisce ampie opportunità concorsuali e non trovano soluzione neanche le desiderate definite a costo zero.

Roma, 18 dicembre 2019

I DELEGATI COCER ESERCITO E AERONAUTICA

Leonardo Mangiulli

Antonino Duca

Francesco Gentile

Davide Delcuratolo

Fabrizio Carta

Girolamo Foti

Francesco Di Pietra

Paolo Redavid

