NOTIZIE FLASH – 18 DICEMBRE 2019

Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini su twitter : “Di ritorno dall’ Iraq porto con me la ricchezza dell’incontro con i nostri ragazzi. Professionalità e passione in un contesto difficile e importante per la pace e la sicurezza di tutti. Anche a CampSingara ho ribadito quanto le istituzioni e gli italiani siano orgogliosi di loro”.

Rimini. Poliziotto simpatizzante del M5S subisce taglio di stipendio: il Tar lo assolve. La sentenza stabilisce che gli episodi contestati non integrano un’attività di propaganda e non c’è stata partecipazione in uniforme a manifestazioni.

Un Maresciallo dell’Esercito “preso con le mani nel piatto”, infatti è stato condannato a 3 anni e mezzo di reclusione militare perché colpevole di aver fatto la “cresta” per oltre 73mila euro sui buoni pasto che spettavano al personale militare.

Lotta all’inquinamento del mare. La Guardia Costiera, a seguito di 3270 ispezioni, ha rilevato 346 violazioni nel mese di ottobre. È il risultato dell’operazione “30 Days at Sea” guidata dall’Interpol.

Esercito. In Niger le forze speciali italiane addestrano la Guardia Nazionale. Gli istruttori della MISIN concludono il corso avanzato di primo soccorso in ambiente ostile.

Esercito – Pec (Kosovo). Il 24° Artiglieria “Peloritani” lascia. Ora sono gli Artiglieri Controaerei del 17° Reggimento “Sforzesca” la nuova componente operativa del Regional Command West (RC-W) nella missione in Kosovo a guida NATO.

Omicidio del Vicebrigadiere dei Carabinieri Cerciello Rega. Ora due militari rischiano il processo. L’ accusa che si profila è quella di “misura di rigore non consentita dalla legge” perchè l’ americano accusato del presunto omicidio fu bendato. L’ altra accusa: “abuso di ufficio e per aver pubblicato immagini di persona privata della libertà avendo scattato la foto al californiano bendato e rendendola in seguito pubblica”.

Storie. Carlo Calcagni, il Colonnello che non si arrende mai. La sua storia è stata raccontata, nel Docu-Film “Io sono Il Colonnello”, dal regista Michelangelo Gratton di Ability Channel, premiato come miglior film al “MIGRARTI FILM” Festival di Caltabellotta.

