Correttivi al RIORDINO: pochi contenti e tanti scontenti. Anche i Sindacati di Polizia lamentano la mancata unificazione tra Agenti Assistenti e Sovrintendenti (Graduati e Sergenti per le Forze Armate)

Roma, 20 dic 2019 – ANCHE LA POLIZIA HA EFFETTUATO UNO DEGLI ULTIMI INCONTRI PRIMA CHE IL GOVERNO FIRMI I DECRETI CORRETTIVI. Delusione anche tra le Forze di Polizia. Dal Sindacato Silp-CGIL: Si è conclusa la prevista riunione sui correttivi al riordino. La Federazione Silp Cgil – Uil Polizia, in linea con quanto già affermato nelle precedenti riunioni con l’Amministrazione e in audizione alle Camere e al Senato, ha ribadito che si poteva e si doveva fare di meglio. Purtroppo ha prevalso una miope azione di coordinamento interforze in una logica di esigue risorse a disposizione.

La Federazione Silp Cgil – Uil Polizia, pur vedendosi accettate numerose richieste, rimane delusa perché molte altre cose, anche a costo zero, potevano essere realizzate. Resta il rammarico per la mancata istituzione del ruolo unico Agenti Assistenti Sovrintendenti.

Queste sono solo alcune delle rivendicazioni odierne. Seguirà un comunicato dettagliato.