MILITARE DONNA SUICIDA A ROMA DELL’ALTRO GIORNO 17.12.2019 / Un decesso di serie B?

Roma, 20 dic 2019 – LE MOTIVAZIONI DEL TRAGICO GESTO SONO ANCORA DA ACCERTARE E RICHIEDONO TEMPO. IL SUICIDIO E’ UN FATTO COMPLESSO. MA NELLA DINAMICA SI USA QUASI SEMPRE L’ARMA DI SERVIZIO. In questo caso sembra che sia stata usata la pistola di ordinanza. La sera durante la cena guardo sempre i TG nazionali, ma devo dire che di questo presunto suicidio di questa ragazza militare di 30 anni non ne ho mai sentito parlare. Forse guardo il TG sbagliato? Forse si. Allora mi sono messo in cerca di qualche messaggio di cordoglio ufficiale sui siti internet: non trovo nulla. Ne’ sul sito della Difesa e ne’ sul sito dell’Esercito. E neanche altrove. Credo che anche se si tratta di un suicidio, cio’ non esclude di parlarne perche’ e’ successo ad un militare in servizio, in divisa, armato. E che ora, purtroppo non c’e’ piu’. Non vogliamo sapere la dinamica ecc., cosa questa che sara’ accertata dalla magistratura e dagli organi inquirenti, ma almeno un accenno pubblico dell’accaduto in forma ufficiale.

La copertura della notizia e’ ampia su internet, ma e’ ferma al 17.12.2019. Poi quasi basta.

Di questo caso ne abbiamo parlato anche noi l’altro giorno qui >>>

Questo dell’altro giorno e’ solo l’ultimo dei suicidi. Diamo conoscenza di questo triste elenco, preso da in



RIEPILOGO DEGLI EVENTI SUICIDARI AVVENUTI A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 2019, DISTINTI PER DATA, LUOGO E CORPO/ARMA DI APPARTENENZA Ho scelto di tenere aggiornata questa lista non per pura statistica, ma per accendere un faro sulle tantissime morti silenziose che purtroppo vedono protagonisti gli uomini e le donne in divisa.

Non si pretende di veder azzerato il problema (cosa impossibile vista la complessità della mente umana), ma di ricercare, all’interno delle singole amministrazioni, soluzioni valide per ridurlo al minimo, magari partendo da un’analisi critica dell’ambiente lavorativo e non solo ricercando le cause delle morti per ‘male oscuro’ a motivi prettamente familiari (separazioni, litigi, depressione…)!

Interroghiamoci, nel profondo, ognuno di noi e ricerchiamo modi per individuare Colleghi in difficoltà per aiutarli (avvolte basta un gesto una parola in più…) ognuno nel proprio ambito lavorativo: dal collega di scrivania al Generale di Corpo d’Armata nel far valutare da esperti, l’ambiente lavorativo analizzando il grado di stress da lavoro correlato al sott’organico che, in taluni casi, è drammatico! 1. 5 gennaio San Vittore polizia penitenziaria;

2. 10 gennaio Padova polizia di Stato;

3. 27 gennaio Foggia polizia ferrovia;

4. 4 febbraio San vittore polizia penitenziaria;

5. 6 febbraio Campobasso carabinieri;

6. 5 febbraio Torino caporalmaggiore esercito;

7. 17 febbraio Sanremo Valle Armenia polizia penitenziaria;

8. 22 febbraio Cuneo polizia penitenziaria;

9. 11 marzo Clusone (Bergamo) maresciallo carabinieri (L.L.);

10. 11 marzo Bergamo polizia locale (F.B.);

11. 20 marzo Milano (caserma Coretto) Carabiniere;

12. 28 marzo Chieti polizia;

13. 29 marzo Caltanissetta polizia;

14. 4 aprile Firenze polizia;

15. 9 aprile L’Aquila polizia;

16. 27 aprile Catanzaro polizia penitenziaria;

17. 28 aprile Ragusa polizia;

18. 28 aprile Pisa polizia penitenziaria;

19. 1 maggio Vigevano finanziere;

20. 8 maggio Perugia, carabinieri forestale;

21. 13 maggio Desio polizia;

22. 27 maggio Gazzanise militare aeronautica;

23. 5 giugno Chiaromonte (Potenza) carabinieri forestale;

24. 18 giugno Milano polizia locale;

25. 20 giugno Imperia carabinieri;

26. 29 giugno Trieste polizia ferroviaria;

27. 30 giugno Marliana (Pistoia) carabiniere forestale;

28. 6 luglio Foligno carabinieri;

29. 10 luglio Sardegna polizia penitenziaria;

30. 11 luglio Bologna polizia penitenziaria;

31. 14 luglio Frosinone esercito;

32. 17 luglio Asti carabinieri;

33. 11 agosto Follonica carabinieri;

34. 10 agosto Taranto marina militare;

35. 15 agosto Palermo polizia;

36. 15 agosto Pinerolo caporalmaggiore degli alpini;

37. 17 agosto Brescia carabinieri;

38. 20 agosto Cremona carabinieri;

39. 20 agosto Settimo Torinese polizia locale;

40. 3 settembre Roma polizia;

41. 5 settembre Foggia Carabinieri;

42. 6 settembre Roma Polizia;

43. 15 settembre Vibo Valentia Polizia;

44. 15 settembre Belluno esercito(alpini);

45. 17 settembre Cremona finanziere;

46. 17 settembre Ancona Vigili del Fuoco;

47. 26 settembre Fara d’Adda BG carabinieri;

48. 26 settembre Milano polizia;

49. 3 ottobre Bologna finanziere;

50. 7 ottobre Milano Polizia locale;

51. 11 ottobre Gaeta finanziere;

52. 11 ottobre Piacenza Polizia Penitenziaria;

53. 11 ottobre Foggia Polizia Penitenziaria;

54. 13 ottobre Valcona (IM) carabinieri;

55. 24 ottobre Napoli polizia locale;

56. 26 ottobre Palermo Carabinieri;

57. 26 ottobre Ladispoli (RM) Marina Militare;

58. 27 ottobre Catania Guardia di Finanza;

59. 8 novembre Roma Polizia;

60. 18 novembre Perugia Guardia di Finanza;

61. 30 novembre Augusta Marina Militare;

62. 16 dicembre Napoli Polizia;

63. 17 dicembre Roma Esercito;

STATISTICHE



per territorio:

– 31 al Nord;

– 14 al centro;

– 12 al sud;

– 6 sulle isole. Per appartenenza:

– 16 Carabinieri;

– 16 Polizia di Stato;

– 9 Forze Armate;

– 10 Polizia Penitenziaria;

– 6 Guardia di Finanza;

– 5 Polizia Locale;

– 1 vigile del fuoco.

F. D.

Cerca nel sito Search for: