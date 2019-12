NEWS APPROVAZIONE CORRETTIVO AL RIORDINO DA PARTE DEL GOVERNO

Roma, 20 dic 2019 – E’ STATO SPOSTATO A DOMANI SABATO 21 DICEMBRE IL PROSSIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE IN UN PRIMO MOMENTO ERA STATO DATO PER CERTO OGGI 20.12.2019. Molto probabilmente domani il Consiglio dei Ministri approvera’ il provvedimento correttivo al riordino dei gradi per il personale delle forze armate e forze di polizia. Un riordino molto discutibile che per via della cronica mancanza di soldi per i soliti NON DIRIGENTI portera’ poco e niente sia dal punto di vista professionale che economico. Forse verranno almeno sanate alcune promozioni di grado.

Quindi bisogna aspettare domani per vedere cosa succedera’. Che il provvedimento sara’ firmato nel prossimo CDM lo hanno gia’ ampiamente preannunciato alcuni colleghi del CO.CE.R..

Il testo definitivo del provvedimento sara’ diffuso anche da noi non appena sara’ reperibile.

