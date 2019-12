PRIMA DONNA ELETTA COORDINATRICE COMITATO LOCALE DEL SIAM A TARANTO E MARTINA FRANCA. E’ Valentina Delli Carri

Roma, 20 dic 2019 – E’ una bella notizia! A Taranto, l’altro ieri – 18 Dicembre -, si è costituito il Comitato locale che abbraccia le realtà aeronautiche della Scuola di Taranto e del 16° Stormo di Martina Franca. Eletta all’unanimità dall’assemblea è la Coordinatrice Valentina Delli Carri e suo Vice Nicola Semeraro. “E’ la prima donna nel SIAM ad essere eletta Coordinatrice di un comitato locale, afferma il Segretario Generale Paolo MELIS, e andiamo orgogliosi di questo risultato”.

I Comitati Locali del Sindacato Aeronautica Militare nascono con l’obiettivo di radicare nel territorio il SIAM, di avvicinarsi quindi al personale e dare risposte sui temi di interesse. Sono anche attive in tutta Italia le convenzioni con i CAAF CGIL, un servizio di assistenza sul sito e di assistenza legale laddove necessaria.

“Un grande lavoro di squadra, sostiene MELIS, è l’unico modo per crescere e far partecipare democraticamente i colleghi allo sviluppo di questo progetto”.

Infatti il SIAM è una realtà che si sta sempre più consolidando nonostante le “resistenze del sistema” che punta a screditare, sminuire e, talvolta, a mentire sulla vera natura dei Sindacati Militare proprio per limitarne lo sviluppo in questa fase delicata di Start-up. Non sono nuove le notizie che arrivano un pò da ogni base dove alcuni sostengono, erroneamente, che i sindacati militari non siano legali o autorizzati, disconoscendo evidentemente le norme, i decreti ministeriali di autorizzazione e la stessa sentenza della Corte Costituzionale.

“Continueremo nella nostra opera, conclude il Segretario, e grazie a questi nascenti comitati che i colleghi avranno il SIAM in ogni base, pronto a tutelare gli interessi di tutti.”

