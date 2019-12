7 euro lordi di aumento al mese per i militari piu’ anziani. ZERO euro per gli altri, ma con qualche sconto per passare di grado e qualche aggiustamento delle vecchie sperequazioni per i marescialli

Roma, 22 dic 2019 – UN CORRETTIVO AL RIORDINO CHE NON PORTA SOLDI. 7 EURO? FORSE ERA MEGLIO CHE LI DAVANO A QUELLI PIU’ POVERI DI NOI. SARANNO SANATE SOLO ALCUNE SPEREQUAZIONI. MA IL PERSONALE SARA’ ASSOGGETTATO ALLE SOLITE LUNGAGINI DELLE VALUTAZIONI, PER GLI ANNI 2020 E 2021. Ne vedremo di belle. Qualche collega anziano poi non fara’ a tempo a ricevere i nuovi gradi perche’ nel mentre se ne andra’ in pensione. Un provvedimento questo che non raccoglie molti consensi. Difficilmente i militari voteranno o rivoteranno a questo punto questa coalizione parlamentare. Una situazione che rende sempre piu’ imbarazzante per i dirigenti super pagati lavorare con subalterni incazzati e mal pagati. (La Redazione).

Vediamo ora il resoconto dell’incontro sul Riordino delle Carriere – avvenuto l’altro giorno tra il Co.Ce.R. e lo Stato Maggiore della Difesa.

Di Antonello Ciavarelli, Delegato COCER MARINA MILITARE.

In materia di riordino delle carriere finalmente si sono raggiunti buoni risultati.

I tecnici dello Stato Maggiore della Difesa, lo scorso 18 dicembre, hanno annunciato che, durante il pre-Consiglio dei Ministri, sono state recepite le condizioni poste dalle due Commissioni di Camera e Senato. Ed inoltre non si escluderebbe un ulteriore provvedimento che andrebbe ad assestare ulteriormente le carriere militari.

Per i Marescialli si può finalmente dire che si sono azzerate le sperequazioni discendenti dall’antico riordino del 1995. Cioè tutti coloro che sono stati arruolati prima del 1995 saranno promossi al grado apicale all’inizio del 2020 e all’inizio del 2021. Ciò comporterà comunque dei riflessi positivi per i giovani che non troveranno più ingolfato l’avanzamento al grado apicale. Un obiettivo che con testardaggine, insieme ad altri colleghi Interforze (purtroppo non molti), siamo riusciti ad ottenere. Abbiamo ritenuto indispensabile tale risultato al fine di ridare dignità al ruolo.

Purtroppo la questione della valorizzazione del parametro stipendiale delle carriere apicali dei ruoli non dirigenziali non si è ottenuta al Senato, nonostante le condizioni inizialmente proposte dalla Camera e da tutta l’opposizione. Da quanto comunicato dallo Stato Maggiore della Difesa quest’ultimo ha comunque proposto la questione durante il confronto con le altre amministrazioni. Si dedurrebbe, quindi, che i rimanenti attori abbiano cercato di rinviarla ad un’altra occasione. Inoltre sopratutto i Marescialli del Co.Ce.R. dovrebbero fare una riflessone in quanto la maggior parte di essi probabilmente non aveva compreso in “quale stadio si giocava la partita” e continuava a chiedere l’istituzione di una ulteriore indennità denominata “direttivo” o qualcosa del genere. Indennità che ci può stare come idea, ma impossibile da ottenere a fronte delle poche risorse economiche, dei vari equilibri tra Amministrazioni, organizzazioni sindacali e rapporti tra le varie categorie. Per gli apicali si è ottenuto solo un segnale sull’importo Aggiuntivo Pensionabile di 7 euro lordi al mese e qualche euro in più su una non chiesta Una – Tantum fine a se stessa.

Per quanto riguarda la categoria Ufficiali si sono corrette tutte le problematiche che la categoria ha esposto.

I Graduati e Sergenti hanno visto di fatto una apertura delle carriere sopratutto per gli anziani, come si evince dai pareri delle Commissioni. Non di poco conto è l’attenzione data ai Corpi sanitari e la soluzione connessa alla iscrizione all’Albo professionale.

Nel complesso, a fronte delle scarse risorse, molto si è ottenuto grazie anche alla partecipazione costruttiva delle opposizioni in Parlamento. Si auspica che gli obiettivi non raggiunti siano di insegnamento soprattutto per quei delegati che hanno a tratti “giocato nel campo sbagliato”. In certi momenti è fondamentale non sprecare energie e non depotenziare quella forza quarantennale del Co.Ce.R. che deve essere basata sui valori di giustizia e dignità.

Nel prossimo passaggio alla rappresentatività di tipo sindacale è quanto mai importante la maturità e lungimiranza dei delegati al fine di creare una base solida per il futuro dei militari e della condizione professionale.

Antonello Ciavarelli, Delegato CO.CE.R. MARINA MILITARE.

