A CHE PUNTO SIAMO CON LA VALUTAZIONE DEI LUOGOTENENTI E PRIMI MARESCIALLI ALIQUOTA 1.1.2019? Situazione di coda a sanatoria delle sperequazioni corrette in parte con il riordino del 2017.

Roma, 22 dic 2019 – UNA VALUTAZIONE PARTITA TARDI E CHE SI CONCLUDERA’ MOLTO PROBABILMENTE NEI PRIMI MESI DEL 2020. Anche qui chi andra’ in pensione entro fine anno rimarra’ escluso e gli verra’ negato il nuovo grado o qualifica. Valutazione che sembrava giunta alla fine, ha visto nelle due ultime settimane una battuta di arresto. Libretti difficoltosi? Libretti non giunti dai Reparti? Personale in ferie? Attesa che il personale vada in pensione? Tutte domande lecite e che non trovano conferme, perche’ nessuno sa come mai l’aliquota dei Luogotenenti ancora non e’ stata conclusa. Due settimane fa mancavano circa 35 libretti da concludere e ad oggi sono sempre 35 in attesa. Cosa diversa e’ per i primi marescialli: se prima non si conclude la valutazione dei Luogotenenti, difficilmente verranno valutati i circa 800 primi marescialli che aspettano di essere promossi Luogotenenti.

La situazione AGGIORNATA A VENERDI’ 20.12 e’ questa:

LUOGOTENENTI

– valutandi 496;

– libretti lavorati: circa 460.

1° MARESCIALLI

– valutandi 812;

– libretti lavorati: 0.

Cerca nel sito Search for: