GLI AUGURI NEL VIDEO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO GEN. C.A. SALVATORE FARINA

Roma, 22 dic 2019 – (Foto di repertorio). IL CAPO DI SME A RADIO ESERCITO. VIDEO. Gli Auguri di Buone Feste del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, a tutti gli uomini e le donne dell’Esercito Italiano e in particolare a quanti saranno in servizio in Italia e all’estero, durante queste festività.

GUARDA E ASCOLTA IL VIDEO. CLICCA QUI >>>

Cerca nel sito Search for: