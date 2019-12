RINNOVO CONTRATTI DI LAVORO 2019/21 / A BREVE PARTIRANNO LE TRATTATIVE.

Roma, 25 dic 2019 – Con DECRETO 27 novembre 2019, e nell’attesa di avviare le trattative, sono state individuate le delegazioni sindacali che parteciperanno al procedimento negoziale per la definizione dell’accordo per il triennio 2019-2021, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ormai tutto e’ pronto anche per il Comparto Difesa e Sicurezza.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante disposizioni sull' «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; Visto l'art. 137 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 in cui si prevede che «il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 139, comma 1, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e, in particolare, il comma 1, dell'art. 41 che testualmente recita: «Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui agli articoli 35 (ora 137) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 38, comma 2 e 40, comma 5, del presente decreto, nelle more della elezione dell'organismo di rappresentanza per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dal medesimo art. 35 (ora 137). A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione....»; Viste le disposizioni sulla rappresentativita' sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall'art. 43, comma 1, che ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che posseggano «una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.», e, inoltre, statuisce che «il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.» e che «il dato elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»; Visto che criteri, modalita' e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentativita' sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento al solo dato associativo ottenuto dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate, entro il 31 dicembre 2018, all'Amministrazione dal personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Ritenuto, per quanto sopra rappresentato, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo, cio' fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'Accordo sindacale sulle modalita' di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni, secondo quanto previsto dal citato art. 137 del decreto legislativo n. 217 del 2005; Vista la nota prot. 18209, del 7 ottobre 2019, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha trasmesso le schede riepilogative delle deleghe ai fini della misurazione della rappresentativita' sindacale al 31 dicembre 2018 del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale l'On. dott.ssa Fabiana Dadone e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio, On. dott.ssa Fabiana Dadone, e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 18 ottobre 2019, Serie generale n. 245, con il quale il Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione, On. dott.ssa Fabiana Dadone, e' stato delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), ad esercitare le funzioni in materia di «lavoro pubblico, organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai risultati»; Decreta: Art. 1 La delegazione sindacale, di cui all'art. 137 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 ottobre 2018, n. 127, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo sindacale, per il triennio 2019 - 2021, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale: - FNS CISL - CO.NA.PO. - UIL PA VV.F. - FP CGIL VV.F. - CONFSAL VV.F. - USB PI VV.F. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 novembre 2019 Il Ministro: Dadone

Cerca nel sito Search for: