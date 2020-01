FURTO DI STIPENDI SU NOIPA! Come e perche’ puo’ succedere anche a te. Nessuno e’ immune! Vigilare sempre

collegarsi sempre su NOIPA o altri siti sensibili in modo diretto e mai seguendo le istruzioni ricevute per email e link vari.

usare sempre linee telefoniche sicure e terminali puliti da virus e trojan capaci di rubare i dati. Aggiornate il vostro sistema operativo, tra qualche mese Microsoft non fornirà più le patch di sicurezza per windows 7 quindi meglio aggiornare il vostro pc con windows 10. Programmate il vostro antivirus ad eseguire giornalmente ladel vostro pc, molti trojan molto insidiosi (tra cui i rilevatori di password e keylogger che sono in grado di comunicare, a vostra insaputa, i vostri dati e tutto quello che digitate con la tastiera) vengono rilevati solo con questo tipo di scansione. Dotatevi di pc con hard diskdi ultima generazione, le scansioni complete avverranno molto piu’ velocente.

non memorizzare mai dati sensibili sul terminale. I file importanti vanno cancellati in modo permanente così non possono essere piu’ recuperati. A tale scopo installate un programma sul vostro pc (Vedi qui>>>>>)

cambiare spesso la password per l’ingresso (ogni 2-3 mesi). Non usare mai stesse password per accessi su portali di servizi diversi. Usare password complesse e lunghe (minuscole, maiuscole, numeri e simboli speciali). Per l’inserimento dei dati meglio utilizzare la tastiera virtuale presente su windows 10.