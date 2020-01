DIFESA: INFONDATE NOTIZIE SU TRASFERIMENTO ARMI NUCLEARI USA DALLA TURCHIA ALL’ITALIA

Roma, 1 gen 2020 – PREOCCUPAZIONI NATE DOPO DICHIARAZIONI DEL GENERALE DELLA NATO Chuck Wald. E’ polemica in Italia sull’eventualità che cinquanta testate nucleari possano venir traslocate dalla base turca di Incirlik, in Anatolia, alla base Usaf di Aviano (Pordenone). Un’ipotesi ventilata nei giorni scorsi dal generale della Nato Chuck Wald in un’intervista all’agenzia Bloomberg.

Qui trovi la copertura giornalistica sul web, clicca qui >>>

Qui trovi un precedente analogo a questo del 2016, clicca qui >>>

Questa la posizione Italiana resa nota dal Ministro della Difesa GUERINI:

Cerca nel sito Search for: