GRADUATI ESERCITO: “Disponibilità al movimento”. Anno 2020. Direttiva SME

Roma, 1 gen 2020 – UNA OPPORTUNITA’ PER IL PERSONALE DELLA CATEGORIA GRADUATI CHE VUOLE METTERSI IN GIOCO TRAMITE LA DISPONIBILITA’ AL MOVIMENTO. Lo SME – DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE – Ufficio Impiego Graduati e Militari di Truppa -. con lettera del 27.12.2019 ha confermato anche per l’anno 202 la possibilita’ di aderire alla “disponibilita’ al movimento”, diramando le nuove procedure e i criteri che regolano la pianificazione in questione.

Il documento, accessibile a tutti, e’ reso disponibile per la massima diffusione, sul sito dello Stato Maggiore dell’Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, nell’ambito dei “documenti disponibili”.

