Concorsi per le Accademie dell’Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri per anno 2020-2021 (GU n.102 del 27-12-2019) – Scadenza 31-01-2020

Roma, 2 gen 2010 – Il Ministero della Difesa ha indetto i concorsi 2020- 2021 per l’ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate. Disponibili 397 posti presso Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri, così ripartiti:

a) Concorso per l’ammissione di 140 Allievi Ufficiali al 202° corso (A.A. 2020/21) dell’Accademia Militare dell’Esercito Italiano;

b) Concorso per l’ammissione di 114 Allievi Ufficiali alla prima classe (A.A. 2020/21) dei corsi normali dell’Accademia Navale della Marina Militare;

c) Concorso per l’ammissione di 83 Allievi Ufficiali alla prima classe (A.A. 2020/21) dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica;

d) Concorso per l’ammissione di 60 Allievi Ufficiali al primo anno di corso dell’Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

La scadenza presentazione delle domande è il 31 gennaio 2020.

