EX VOLONTARI LEGGE 958/86 – Nei primissimi giorni del 2020 avremmo circa 4.593 nuovi Marescialli provenienti da Graduati e Sergenti delle 3 Forze Armate. PUBBLICATO IL DECRETO DI NOMINA del 23.12.2019 e 30.12.2019

Roma, 2 gen 2020 – FIRMATO E RESO NOTO IL DECRETO DI PERSOMIL SULLA DEFINITIVA NOMINA A MARESCIALLO. PERSONALE INTERESSATO: VOLONTARI EX LEGGE 958/86. Il tanto atteso Decreto e’ uscito prima di natale ed e’ in corso la sua applicazione, che vedra’ per i primi giorni di gennaio 2020 la definitiva nomina di circa 4.593 nuovi Marescialli in spe di esercito, Marina Militare/Capitanerie di Porto e Aeronautica.

La decorrenza giuridica amministrativa e’ 1.1.2018 e 1.7.2018, a seconda della categoria di provenienza, come specificato per ogni tipologia di promozione.

I vantaggi economici immediati sono molto limitati, se non addirittura ci sara’ l’attribuzione di un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti stipendiali. Inoltre l’iter per arrivare ad uno stipendio definitivo non sara’ immediato, poiche’ molti di questi Graduati e Sergenti erano in fase di promozione al grado superiore nell’ambito della propria categoria di appartenenza.

C’e’ da vedere poi che fine dovranno fare i delegati del COCER interessati a questa promozione. Si parlava di escluderli momentaneamente in modo da fargli terminare il mandato nella propria categoria di appartenenza. Vedremo con la prossima uscita del riordino 2019 cosa sara’ indicato per questi delegati.

Si conclude cosi’ un iter lunghissimo, che e’ partito dal lontano 1995 ed e’ durato circa 24 anni e che grazie alla tenacia dei Delegati del CO.CE.R., molti dei quali ancora in carica, si e’ riusciti a sanare (o quasi del tutto) questa vecchia ingiustizia con il riordino delle carriere del 2017. Si tratta di ex volontari militari che hanno subito i danni del primo riordino dei gradi.

Ora si tratta di vedere come e se è il caso di seguire un iter per la ricostruzione definitiva della carriera, attribuendogli un grado in base agli anni di servizio svolto.

Potrebbero poi applicare la tanto attesa legge sullo scivolo detta ARQ per il personale NON DIRIGENTE, al fine di svecchiare il personale e diminuire in fretta gli organici dei Marescialli.

La situazione sulle nomine e’ questa:

Per l’Esercito sono stati nominati nr. 2.187 nuovi Marescialli, tra Graduati e Sergenti; Per la Marina Militare/Capitanerie di Porto sono stati nominati nr. 1.188 nuovi Marescialli, tra Graduati e Sergenti; Per l’Aeronautica Militare sono stati nominati nr. 1.218 nuovi Marescialli, tra Graduati e Sergenti.

Il Decreto nr. 31/1.D datato 23.12.2019, e’ disponibile cliccando qui >>>

La modifica ad una parte del Decreto 31/1D, effettuata con Decreto del 30.12.2019, e’ disponibile cliccando qui >>>

