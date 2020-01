DIFESA: GUERINI GRAZIE A CRISTOFORETTI PER IL SUO SERVIZIO ALL’ITALIA

Roma, 3 gen 2019 – I MIGLIORI SONO COSTRETTI AD ANDARSENE SEMPRE. IL SUO ADDIO E’ STATA UNA SORPRESA PER TUTTI, SIA PER I COLLEGHI MILITARI CHE PER TUTTI I CITTADINI CHE L’AMANO SEMPRE. SEGUE COMUNICATO STAMPA DIFESA: “Grazie a Samantha Cristoforetti per il suo servizio all’Italia”, lo scrive in una nota il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini dopo che il Capitano Samantha Cristoforetti ha salutato la Bandiera di Guerra del suo reparto, il 51esimo Stormo.

“Oggi lascia la grande famiglia della Difesa ma sarà sempre una risorsa per il Paese. Grazie per il lavoro che ha fatto in oltre 18 anni di servizio e per aver dato lustro al Tricolore che ci rappresenta; Siamo certi che continuerà a fare sempre di più nei prossimi anni per l’Italia”. (difesa.it del 2.1.2020).

Samantha Cristoforetti se ne va e lascia la DIVESA AZZURRA: “In disaccordo ma non in polemica”

L'astronauta ha salutato il 51° stormo a Istrana dopo 19 anni di servizio. E spiega la sua scelta con un tweet: "In disaccordo con la Forza Armata, mi congedo. In schiettezza e senza alcuna polemica".



