L’ULTIMA REGISTRAZIONE DEL 2019 DELLA RUBRICA “CITTADINI IN DIVISA” – IL RESOCONTO DI UN ANNO

Roma, 3 gen 2020 – TRATTATI VARI ARGOMENTI: CORRETTIVO DELLE CARRIERE. SINDACATI. COCER. PROBLEMA ACQUA POTABILE SULLE NAVI. ARRUOLAMENTO DONNE SOLDATO. PROCESSO MILITARE DELL’ARMA IN GENNAIO, ECC.. L’ ultima registrazione del 2019 con gli interventi di Grazioso Cosentino (segretario Generale Aggiunto del Sindacato dei Militari) e Luca Marco Comellini (segretario del Partito per la Tutela dei Diritti dei Militari).



Cittadini in divisa, la rubrica radiofonica di Radio Radicale che affronta con cadenza settimanale gli argomenti “caldi” del personale militare è stata numerose volte messa in evidenza dal nostro portale che notoriamente cerca di “dare voce” alle notizie che spesso non sono facilmente reperibili in rete o richiedono tempo per cercarle.

Questa puntata fa un resoconto di tutte le attività che sono state trattate durante il 2019, per molti che hanno già seguito le precedenti puntate non troveranno molte novità, ma vale sempre la pena dare una “ripassata” anche per dare merito a chi cura la trasmissione con particolare passione.

ASCOLTA LA REGISTRAZIONE>>>>>

