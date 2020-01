SINDACATI MILITARI / A che punto siamo? Manca la legge, ma anche il Ministro della Difesa Guerini firma per 4 nuove associazioni/sindacati militari

Roma, 3 gen 2020 – Mentre la nuova legge che dovra’ disciplinare le nuove realta’ associative/sindacali dei militari delle forze armate e’ “dormiente” in Parlamento, anche il Ministro della Difesa Guerini (Come ha gia’ fatto in precedenza la TRENTA) ha firmato 4 nuovi decreti per altrettante realta’ associative/sindacali.

Ad oggi risultano registrati piu’ di 26 associazioni/sindacati ai quali si aggiungono gli altri non autorizzati dal Ministero della Difesa. Una frammentazione che non fara’ bene certamente al Sindacato del futuro. Solo i piu’ rappresentativi poi saranno ammessi al tavolo della trattativa e del contraddittorio.

La lista completa e’ pubblicata sul portale della Difesa: https://www.difesa.it/Content/Associazioni_professionali_militari/Pagine/default.aspx

Per ogni Associazione/Sindacato e’ disponibile il decreto autorizzativo.

