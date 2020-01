Vigili del Fuoco : Cordella (FILP ANPPE) grave episodio accaduto a Milano

Roma, 3 gen 2020 – Il Presidente di Filp Anppe Vigili del Fuoco Fernando Cordella esprime solidarietà ai colleghi aggrediti la notte di capodanno a Milano in Via Gola da violenti che avevano prima appiccato il fuoco a un cumulo di rifiuti, aggredito a bottigliate vigili del fuoco che tentavo di spegnere l’incendio e poi derubato le chiavi dell’autopompa.

“Abbiamo aspettato qualche giorno, al momento sono arrivate solo parole di solidarietà e non forti prese di posizione da parte dei politici, bisogna urgentemente inasprire le pene verso chi commette questi tipi di reati- dichiara Cordella – non possiamo sempre subire, già l’anno scorso un fatto del genere era accaduto a Catania.

