GUERRA / I PASTICCI AMERICANI E LE CONSEGUENZE DEGLI EUROPEI / IRAN, Assassinio Generale Soleimani: BATTILOCCHIO (FI), “assicurare sicurezza nostri militari Italiani” nei teatri di guerra

Roma, 4 gen 2020 – SEMPRE PER COLPA DEGLI AMERICANI ALLA FINE A RIMETTERCI SONO ANCHE GLI ALLEATI. A rischio la sicurezza dei nostri militari all’estero. C’e’ da aspettarsi una rappresaglia dell’IRAN? Quali obiettivi colpiranno? Gli USA ci trascineranno in un’altra guerra voluta da loro? Era proprio necessario far saltare per aria il Generale Iraniano SOLEIMANI, oppure e’ la solita provocazione, per ricevere un’altra provocazione dall’IRAN, eavere la solita scusa per fare scattare una Guerra? Una domanda da girare agli USA del presidente TRUMP.

ANSA. BATTILOCCHIO DI FORZA ITALIA: “L’uccisione del Generale Soleimani, capo delle forze al-Quds che negli ultimi 15 anni ha combattuto contro le contingenti USA e della Coalizione occidentale e’ un duro colpo inflitto all’Iran. Se da un lato vi e’ un “nemico” in meno, dall’altro c’e’ da aspettarsi una reazione violenta e non e’ detto che questa sia diretta contro l’America, anzi, quasi certamente colpira’ bersagli indiretti come possono essere Arabia Saudita, Israele, forze ONU in Libano o contingenti in Iraq. Abbiamo migliaia di militari impiegati in quelle zone ed e’ prioritario assicurarne la sicurezza”. Lo afferma Alessandro BATTILOCCHIO, deputato di Forza Italia. “Ho avuto modo di collaborare in prima persona con i militari italiani, in Patria e in operazioni come Libano e Kosovo toccando con mano i loro importanti risultati. Non e’ accettabile che chi opera per la stabilita’ nel mondo e per la sicurezza dell’Italia venga lasciato a se’ stesso. Urge lo sfruttamento di tutti i canali possibili per minimizzare i rischi dei nostri uomini”, conclude. (ANSA). IRA-COM 04-GEN-20 10:52 NNNN

