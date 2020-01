SUICIDI PERSONALE IN DIVISA. CORTESE (CRIMINOLOGA): “DEVE FINIRE SILENZIO DELLE ISTITUZIONI”.

Roma, 4 gen 2020 – (Nella Foto: Antonella CORTESE, Criminologa). UNA TRAGEDIA CHE COLPISCE DA ANNI IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA. Molti gli impegni Istituzionali o di strutture private per contrastarlo ma le statistiche ci dicono che qualcosa non sta funzionando. Lo si capisce dal continuo numero di suicidi; non ultimo il suicidio dell’altro giorno, facendoci capire che anche il 2020 sara’ un anno pesante.

Per la Criminologa Antonella CORTESE: “Inutile trattare una sessantina di suicidi all’anno come casi isolati: bisogna individuare il minimo comune denominatore, il disagio, che serpeggia tra le Forze Armate e di Polizia per cercare la cura ad un male concreto e pericoloso.”

