DOPO GLI EX 958/86 FORTUNATI E SANATI E’ RIMASTO UN GRUPPONE DI EX-958 ESCLUSO DAL CONCORSO. COSA FARE?

Roma, 5 gen 2020 – CHI PENSAVA CHE CON IL CONCORSONE 958 DEL 2019 SI SANAVANO TUTTI, SI SBAGLIANO DI GROSSO. Molti gli esclusi dal grado di maresciallo. E sono molte le lamentele che ci giungono in redazione. E’ stata una scelta economica voluta oppure dividere per meglio governare? E’ appena uscito il Decreto di nomina a Maresciallo di PERSOMIL datato 23.12.2019 e subito sono scattate le manifestazioni di malcontento da parte di chi era rimasto fuori dal concorso. Infatti al concorso del 2019 non sono stati inseriti tutti quei volontari che avevano espresso di arruolarsi in base alla legge 958/86, la quale, se superati tutti gli step previsti, ti immetteva nella categoria dei sottufficiali e poi con il tempo veniva promosso Sergente e poi se tutto procedeva bene maresciallo a tutti gli effetti. Certo questa legge non garantiva a tutti una carriera nelle forze armate. Ma i piu’ meritevoli e bravi ce la facevano.

Ma ora di fronte ad una mezza sanatoria, si aggiunge una mezza sperequazione rispetto ad altri colleghi esclusi dal concorso. Un riordino dei gradi del 2017 che ha voluto sanare alcuni per penalizzarne altri?

Poiche’ sono giunte molte voci di malcontento in redazione, gli interessati possono lasciare un messaggio a fondo pagina aiutandoci a ricostruire la loro situazione.

