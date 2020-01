NUOVI MARESCIALLI (Ex Volontari legge 958/86). Gli auguri in VIDEO su YOUTUBE dell’ex Ministro della Difesa Dott.sa Elisabetta TRENTA

Roma, 6 gen 2020 – (VIDEO AUGURI NEO MARESCIALLI A FONDO PAGINA). Un saluto particolare la Trenta lo manda a Marco Viscovich e Alfio Messina. Concorso indetto nel 2019, ma realizzato a seguito di una norma inserita all’interno del precedente riordino dei gradi del 2017, a cura del precedente Governo e precedente Ministro della Difesa. UN ARGOMENTO CHE DOVREBBE ESSERE CHIUSO, MA CI SONO ANCORA MOLTI COLLEGHI RIMASTI FUORI DALLA LEGGE. Si tratta di alcuni scaglioni di ex-958/86 ante 1995 non ricompresi nella legge di riordino del 2017 e che quindi non hanno potuto partecipare al “concorsone” che ha visto nominati piu’ di 4.000 nuovi Marescialli di Esercito, Aeronautica e Marina Militare. Colleghi in spe. provenienti sia dal Ruolo Sergenti che dal Ruolo Graduati. Prima subalterni o piu’ alti in grado di altri, ora stessi colleghi. Colleghi che devono essere accettati dai marescialli del vecchio iter e dal nuovo iter, anche perche’ non portano via nulla a nessuno, ma occuperanno i posti organici attualmente carenti in molti reparti delle Forze Armate. Infatti in questi anni stanno uscendo in pensione migliaia di marescialli giunti alla fine della carriera.

Per ora piu’ di cosi’ non si poteva fare, che come detto, Il Ministro TRENTA era soltanto obbligato a fare applicare la legge, che era del 2017, del precedente Governo e precedente Ministro della Difesa.

Detto questo, molti di questi nuovi marescialli hanno gia’ ottenuto i gradi durante il periodo Natale/Capodanno/Epifania, ma il tutto si concludera’ con il grande rientro dalle ferie degli interessati neo-promossi e dei Comandanti, i quali, come di rito, gli consegneranno i nuovi gradi.

Un Ministro della Difesa ancora molto attaccato al Personale militare e civile della Difesa e di contro anche molto amata da moltissimi colleghi.

Per ascoltare l’augurio dell’Ex Ministro della Difesa, ai neo marescialli (volontari ex legge 9585/86), basta collegarsi qui >>>



Ciao a tutti, oggi vorrei fare gli auguri ai neo promossi marescialli che hanno superato il concorso 958, un concorso straordinario che era stato bandito per riequilibrare le ingiustizie e le sperequazioni subite dal personale che era stato assunto con la legge 958 del 1986.

Sono contenta di averlo portato a conclusione tra i miei progetti. Certo, si sarebbe potuto far meglio di così, ma, come sapete il concorso era stato già previsto prima di me e le condizioni erano fissate dalla legge.

Sono felice che alla fine il decreto sia stato firmato anche con la clausola di salvaguardia dei diritti economici

acquisiti dal personale vincitore del concorso dal 1/1/2018 alla data di firma del decreto.

Ringrazio, anche per il raggiungimento di questo obiettivo.

E, comunque , per il supporto al concorso, Marco Viscovich e Alfio Messina.

Un saluto a tutti voi e buon anno!

Elisabetta Trenta.

