MARINA MILITARE / STANZIATI 5 MILIARDI PER RIFARE LA FLOTTA – LA CORTE DEI CONTI APPROVA

Roma, 9 gen 2020 – LA MARINA MILITARE SI RIFA’ IL LOOK. La nostra Marina Militare cerca di stare a “galla” investendo molti fondi economici per ristrutturare e ammodernare la propria flotta navale e rimanere al passo con i tempi. L’Italia, come settima potenza del mondo sente il dovere di avere forze armate moderne ed efficaci per affrontare il futuro e partecipare alle varie missioni internazionali che di volta in volta gli vengono richieste o assegnate dalla Nato, dall’Onu, ecc..

Per i cultori della materia e per gli interessati in generale, pubblichiamo il link della Marina Militare al documento sulle LINEE DI INDIRIZZO STRATEGICO 2019 – 2034, clicca qui >>>

Di seguito un interessante articolo de: “lanotiziagiornale.it”.



Da: lanotiziagiornale.it

