CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE. PRESTITO. Tassi vantaggiosi? Non e’ proprio cosi’. L’INPS rende noti i tassi massimi e i tassi di usura stabiliti dal MEF.

Roma, 10 gen 2020 – IL COSTO DEL DENARO E’ MOLTO BASSO, MA GLI INTERESSI PER I PRESTITI SALGONO ALLE STELLE. Poi se sei tu a darli in banca, ci prendi meno dell’1 per cento! Non mi sembrano tassi molto agevolati. Per essere un prestito (cessione del quinto pensionistico) legato alla sicurezza della pensione INPS, dovrebbero essere veramente piu’ vantaggiosi di altri. Ma la realta’ non e’ proprio cosi’. Ci dicono che piu’ sei in la con l’eta’ e piu’ devi pagare, perche’ non si sa mai che non onori fino in fondo la restituzione del prestito. Molto probabilmente ti abbinano una assicurazione che nel caso di morte salda il conto? Fatto sta che chi ha bisogno di un prestito deve pagarci un quasi circa 10 per cento di interessi, poco piu’ o poco meno. Vediamo cosa ci dice l’INPS con circolare del 3.1.2020, dove vengono stabiliti dal MEF i limiti massimi e di usura.



Direzione Centrale Pensioni



Roma, 03-01-2020 Messaggio n. 13

OGGETTO: Cessione del quinto delle pensioni. Decreto del 20 dicembre 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze. Aggiornamento tassi per il primo trimestre 2020

Con il decreto 20 dicembre 2019 il Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, come modificata dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, rilevati dalla Banca d’Italia ed in vigore per il periodo 1°gennaio – 31 marzo 2020. Per quanto sopra, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo (1°gennaio – 31 marzo 2020) sono i seguenti: Classi d’importo in euro Tassi medi Tassi soglia usura Fino a 15.000 11,45 18,3125 Oltre i 15.000 7,99 13,9875 Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue: TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG) Classe di importo del prestito Classi di età Fino a 15.000 euro Oltre 15.000 euro Fino a 59 anni 8,51 6,73 60-64 9,31 7,53 65-69 10,11 8,33 70-74 10,81 9,03 75-79 11,61 9,83 (*) Le classi di età comprendono il compleanno dell’età minima della classe; l’età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento. Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° gennaio 2020. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

