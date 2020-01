RIORDINO CARRIERE / Ancora non e’ stato pubblicato in G.U.. Sono passate ormai 2 settimane dalla firma. Pubblichiamo nel mentre un precedente documento/bozza.

Roma, 10 gen 2020 – CORRETTIVO AL RIORDINO FIRMATO DAL PDR IL 27 DICEMBRE E ANCORA NON E’ STATO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE. Forse eravamo in un periodo di ferie di fine anno, che tradizionalmente va da natale all’epifania; forze non e’ un documento urgente. L’attesa non sarebbe un problema se almeno ci fanno conoscere i contenuti ufficiali che il Presidente della Repubblica ha firmato.

In mancanza di atti ufficiali, pubblichiamo il Dossier del Senato del 16/10/2019, A.G. 118. Il documento pur non recente, riporta tutte le modifiche richieste e le confronta con gli articoli vigenti.

Raccomandazioni: il documento essendo di ottobre 2019, in fase di approvazione definitiva, ha subito delle modifiche in meglio o in peggio. Quindi serve solo per farsi una idea di di massima. Buona lettura.

Il Dossier Senato del 16.10.2019 lo trovi qui >>>

