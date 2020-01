SITUAZIONE IN IRAN/IRAQ / DIFESA: colloquio telefonico tra Ministro Guerini e Ministro della Difesa Annegret Kramp Karrenbauer

Roma, 10 gen 2020 – Comunicato Ministro Difesa: Oggi pomeriggio si è svolto un colloquio telefonico tra il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e la sua collega tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer per discutere degli sviluppi della situazione irachena.

“Dobbiamo fronteggiare la crisi in corso con il necessario equilibrio, al fine di ottenere una riapertura del dialogo per un abbassamento della tensione. In merito, occorrerà valutare insieme le possibilità di riconfigurazione del nostro impegno, anche approfondendo la possibilità di rafforzare il ruolo della NATO e dei Paesi Europei”.

Così il Ministro Guerini all’omologa Annegret Kramp-Karrenbauer.

Entrambi hanno ribadito la necessità di adoperarsi per salvaguardare i risultati fino ad ora conseguiti nell’ambito della Coalizione ed il comune impegno per la stabilità dell’Iraq e la lotta a Daesh.

E’ stata, inoltre, riconosciuta da parte dei due Ministri l’importanza di continuare le attività addestrative, in accordo con il governo iracheno, non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno. Nello specifico, il Ministro Guerini ha sottolineato l’importanza di “agire insieme alle autorità di Bagdad per continuare l’impegno e non disperdere i risultati conseguiti, anche lavorando con modalità diverse in cooperazione tra i vari partner e con la NATO”.

Rimane prioritaria, per entrambi i Ministri, la salvaguardia della sicurezza dei propri militari che operano in territorio iracheno. (difesa.it – 9.1.2020)



Cerca nel sito Search for: