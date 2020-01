IL CO.CE.R. ESERCITO LANCIA LA “RIFORMA PREVIDENZIALE” PER IL PERSONALE MILITARE

Roma, 11 gen 2020 – RIFORMA PREVIDENZIALE PERSONALE MILITARE. Il Co.Ce.R. dell’Esercito al completo ha elaborato una articolata e dettagliata proposta di riforma dell’attuale sistema previdenziale del personale militare. Si tratta di un documento approvato con la delibera nr. 2 del 9.1.2020. Gia’ ieri avevamo pubblicato un comunicato stampa (disponibile qui), sempre del Co.ce.r. Esercito, sulla stessa materia. Oggi pubblichiamo il loro documento diffuso e trasmesso fino a livello CO.BA.R..

Lo stesso documento e’ disponibile in formato PDF, cliccando qui >>>

Non c’e’ dubbio che il 2020 parte bene e all’insegna delle riforme. Riforme molto attese dal personale. Si spera che la risposta della politica non si faccia attendere e si arrivi quanto meno ad una soluzione che salvaguardi gli stipendi dei futuri militari che man mano andranno in pensione.

Buona lettura.

