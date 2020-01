49° CORSO ALLIEVI SOTTUFFICIALI. Il 12 gennaio del 1982 si arruolavano. Oggi compiono 38 anni di servizio effettivo. AUGURI!

Roma, 12 gen 2020 – 49° CORSO A.S. (E.I.): 12.1.1982 – 12.1.2020. (Alcune foto ricordo a fondo pagina). Sono passati 38 anni e non li dimostrano. Un corso di “ferro” di circa 600 colleghi che da ragazzi e alcuni anche minorenni, si sono arruolati a Viterbo per intraprendere la carriera militare come Sottufficiale dell’Esercito, poi col tempo denominato Ruolo Marescialli. Ne avranno visti di tutti i colori. Girato tutto il mondo, tutta l’Italia. Svolto incarichi piu’ disparati. Ma l’importante che ancora oggi siamo qui per raccontare e salutarci nel ricordare dei tempi passati. Molti di loro gia’ dal novembre 2018 potevano andare in pensione (37 anni effettivi + 5 anni operativi). Altri ancora sono in servizio. Altri magari attendono i 40 anni effettivi per passare in ausiliaria. Un saluto particolare va a quei colleghi che purtroppo non ci sono piu’.

Si invitano i colleghi del 49° A.S. di iscriversi sulla relativa pagina del corso. Clicca qui >>>

(F.R.)

Seguono foto.

