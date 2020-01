ALIQUOTA DI AVANZAMENTO 1.1.2019 A PRIMO LUOGOTENENTE. Personale interessato: di Esercito, Aeronautica, Marina (comprese le Capitanerie di porto)

Roma, 12 gen 2020 – UN ERRORE DI INTERPRETAZIONE SU QUANDO AVVIARE L’ALIQUOTA DI AVANZAMENTO CHE SI TRASCINA ORMAI DA OLTRE UN ANNO. Ci pervengono in redazione alcune richieste per sapere a che punto sono le valutazioni del personale Luogotenente di tutte le forze armate. In special modo l’aliquota 1.1.2019, per la promozione alla qualifica di Primo Luogotenente. Si tratta di una aliquota straordinaria prevista dal vecchio riordino delle carriere del 2017. Infatti la legge prevedeva la promozione a Primo Luogotenente il 1.1.2019. Una interpretazione che gli uffici Romani intendevano far partire l’avanzamento con l’aliquota chiusa al 31.12.2019. TUTTO SBAGLIATO. Tanto e’ che se ne sono accorti (proteste comprese da parte degli interessati) e di corsa hanno avviato l’avanzamento nel settembre 2019.

Un errore invece pagato in pieno dall’aliquota precedente, quella del 1.1.2018, la quale e’ stata chiusa al 31.12.2018. Ormai hanno preso i gradi, ma il disagio subito e la rabbia ancora e’ sentita dagli interessati. In fondo si parla di persone con oltre 35 anni di lavoro effettivo. Un po’ di rispetto no?

A CHE PUNTO SONO?

Possiamo solo sapere con certezza quella dell’Esercito. Per le altre FF.AA. c’e’ meno informazione. pero’ tenendo conto che le valutazioni dell’esercito notoriamente sono piu’ veloci di altri, questo significa che che cose non stanno andando di corsa. Colp anche del epriodo festivo che va dal 20 di dicembre fino a dopo la befana.

Infatti le valutazioni dell’Esercito sembrano ferme al 20.12.2019 (dato aggiornato a venerdi ore 12.00). Probabilmente il personale ha goduto, come tutti, ovviamente, di un periodo di ferie (tre settimane) e forse il tutto riprendera’ da lunedi prossimo 13 gennaio. Almeno speriamo.

POSSIAMO DARE I SOLI NUMERI PER L’ESERCITO.

Attribuzione qualifica Primo Luogotenente: Aliquota 1.1.2019.

Mancano soltanto 33 libretti del personale da controllare. Sono pochi, ma e’ da un mese che sono rimasti sempre circa 33, su un totale di 496 valutandi.

Fortunatamente sempre per l’Esercito, sono stati promossi tutti i Marescialli in valutazione con l’aliquota del giorno prima, del 31.12.2018.

Forse per fine gennaio ce la faranno? E cosi’ sara anche per le altre forze armate?

Molti di questi colleghi sono andati in pensione; altri ci andranno a breve; mentre altri magari continuano ancora la carriera militare. Una risposta che va data in tempi accettabili e non dopo la pensione.

