MILITARI EX LEGGE 958/86 NON INCLUSI NEL CONCORSONE 2019.

Roma, 13 gen 2020 – È piú di un anno che cerchiamo di far capire che il concorso straordinario dedicato agli ex-958 ha lasciato fuori dai giochi il personale appartenente dal 4° corso VSP. in poi. Il nostro Delegato Nazionale Co.Ce.R. FABIO MINISSALE oggi finalmente mette nero su bianco la problematica (vedi qui un suo intervento). Ricordo espressamente senza rimpianti e ripensamenti che con l’aiuto o senza l’aiuto della politica o del COCER, io e tutto il personale rimasto fuori dalla forzatura e l’arroganza di chi non ha ascoltato il nostro grido, saremo agguerriti e non molleremo di un passo e lotteremo finché non venga data la stessa possibilità concessa ai nostri parigrado e arruolati con gli stessi sensi di legge.

Se volete veramente risolvere il problema contattateci scrivendo sulle mail riportate sul sito.

