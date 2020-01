MILITARI FERMANO UNA PERSONA ARMATA DI COLTELLO A PIAZZA DEL POPOLO ROMA – VIDEO. Il fatto successo oggi

Roma, 13 gen 2020 – VIDEO. CLAMOROSO FERMO DI UNA PERSONA ARMATA DI COLTELLO. Alcuni militari di strade sicure, in servizio in Piazza del Popolo di Roma, ed alla presenza anche dei Vigili Locali, hanno immobilizzato una persona malintenzionata armata di un coltello. Ci sono voluti tre militari per tenerla ferma. Recuperato il coltello. Intervenuti anche i soccorsi sanitari.

Il fatto e’ successo poche ore fa a piazza del Popolo – ROMA. Ottima la professionalita’ del personale militare intervenuto.

Sembra che si tratti di una donna, leggi anche qui >>>

VIDEO, DA GUARDARE FINO IN FONDO.

