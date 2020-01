80° Anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Gli e’ stata dedicata una moneta commemorativa bimetallica da euro 2

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»; Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, e' stato trasformato in societa' per azioni; Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro; Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 27 luglio 2012, concernente l'emissione di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete commemorative che possono essere emesse ogni anno (art. 4, comma 1); Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 22 ottobre 2019, trasmessa con nota del 24 ottobre 2019, n. 13346, relativa all'autorizzazione dell'emissione della moneta bimetallica da 2 euro dedicata all'«80° Anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», millesimo 2020; Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 13 novembre 2019, n. 100425, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2019, con il quale si autorizza l'emissione e il corso legale di una moneta a circolazione ordinaria da euro 2 dedicata all'«80° Anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», millesimo 2020; Visti, in particolare, l'art. 1 del citato decreto del 13 novembre 2019, n. 100425, con il quale sono state definite le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della moneta, e l'art. 3 che stabilisce il corso legale della moneta da 2 euro a circolazione ordinaria, dedicata all'«80° Anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», millesimo 2020; Ritenuto di dover determinare i contingenti e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione delle monete nelle versioni proof e fior di conio; Decreta: Art. 1 La moneta da 2 euro dedicata all'«80° Anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», millesimo 2020, nelle versioni proof e fior di conio, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro del 13 novembre 2019, n. 100425, indicato nelle premesse, sara' disponibile nelle date sotto descritte: dal 20 gennaio 2020 nella versione proof, confezionata in astuccio, per un valore nominale di euro 12.000,00, pari a 6.000 monete; dal 20 gennaio 2020 nella versione fior di conio, confezionata in n. 5000 rotolini da 25 monete cadauno, per un valore nominale di euro 250.000,00, pari a 125.000 monete; dal 28 febbraio 2020 nella versione fior di conio, confezionata in blister con astuccio in cartoncino, per un valore nominale di euro 40.000,00, pari a 20.000 monete.

Art. 2 In attuazione del citato regolamento della Commissione europea del 4 luglio 2012, n. 651, il contingente in valore nominale delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria, dedicate al «80° Anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco» millesimo 2020, e' stabilito in euro 6.000.000,00, pari a 3.000.000 di monete, di cui 6.000 monete in astuccio, versione proof, 125.000 monete in rotolini, versione fior di conio, e 20.000 monete in blister, versione fior di conio.

Art. 3 Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il: 20 luglio 2020 per le monete in astuccio, versione proof; 20 luglio 2020 per i rotolini di monete in versione fior di conio; 28 agosto 2020 per le monete confezionate in blister, versione fior di conio; con le modalita' ed alle condizioni di seguito descritte: online su www.shop.ipzs.it direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.: via Principe Umberto 4, Roma; «Spazio Verdi» di piazza Giuseppe Verdi 1, Roma; con pagamento tramite pos o in contanti per un limite massimo, a persona, di euro 3.000.00; mediante richiesta d'acquisto, effettuata con il modulo d'ordine scaricabile dal sito www.shop.ipzs.it trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta elettronica all'indirizzo ordzecca@ipzs.it presso gli spazi espositivi dell'Istituto in occasione di eventi o mostre del settore. Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente secondo le modalita' indicate sul sito www.zecca.ipzs.it ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato puo' riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessita' della pubblica amministrazione. Le monete nella versione proof possono essere cedute applicando uno sconto del 10% per ordini superiori alle 500 unita', del 15% per ordini superiori alle 1.000 unita' e del 25% per ordini superiori alle 2.000 unita'; I rotolini in versione fior di conio possono essere ceduti applicando uno sconto del 3% per ordini superiori alle 200 unita' e del 9% per ordini superiori alle 2.500 unita'. Le monete confezionate in blister, versione fior di conio, possono essere cedute applicando uno sconto del 10% per ordini superiori alle 1.000 unita' e del 20% per ordini superiori alle 2.500 unita'. Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento. A tal fine saranno presi in considerazione esclusivamente gli ordinativi corredati dall'indicazione delle monete richieste e degli estremi del pagamento, da effettuarsi unicamente secondo le modalita' indicate sul sito www.zecca.ipzs.it Qualora le quantita' richieste eccedano le disponibilita', si procedera' al riparto proporzionale. Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti: numero verde IPZS: 800864035; fax: 06-85083710; e-mail: zecca@ipzs.it internet: www.zecca.ipzs.it I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete confezionate, sono pertanto cosi' distinti: monete in versione proof confezionate in astuccio: da 1 a 500 unita' euro 20,00; da 501 a 1000 unita' euro 18,00; da 1001 a 2000 unita' euro 17,00; da 2001 unita' euro 15,00; rotolini in versione fior di conio: da 1 a 200 unita' euro 60,00; da 201 a 2500 unita' euro 58,20; da 2501 unita' euro 54,60; monete in versione fior di conio confezionate in blister: da 1 a 1000 unita' euro 10,00; da 1001 a 2500 unita' euro 9,00; da 2501 unita' euro 8,00. Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attivita' commerciali di prodotti numismatici o la documentazione equipollente in caso di soggetti residenti in paesi esteri. La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., sara' effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. L'eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS S.p.a. di via Principe Umberto 4 e Agenzia vendita «Spazio Verdi», piazza G. Verdi 1, Roma, deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4 La Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita. Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovra' versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 dicembre 2019 Il direttore generale del Tesoro: Rivera