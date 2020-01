CASSE DI PREVIDENZA. IL CO.CE.R. TORNA SULL’ARGOMENTO E CHIEDE UNA VERIFICA DELLO STATO DI SALUTE DI TUTTE LE CASSE DI INTERESSE DEL PERSONALE

Roma, 14 gen 2020 – CASSE: ESAMINARE LA SOSTENIBILITA’ ECONOMICA DEL SISTEMA. EVENTUALE ISTITUZIONE DI ALTRE CASSE. INFORMATIVA AL PERSONALE. Una iniziativa che servira’ anche per informare il personale militare sullo stato di salute delle CASSE DI PREVIDENZA, circa la sostenibilita’ del sistema nel prossimo futuro. Accertarsi che al personale che andra’ in pensione da qui a qualche anno gli sara’ liquidata regolarmente la Cassa previdenziale, nei tempi prestabiliti, che oggi per i Marescialli e Sergenti sono di circa 2 mesi. Valutare poi, la possibilita’ di istituire una nuova cassa per le categorie di militari che ne sono ancora sprovviste.

Vediamo insieme il tenore della delibera, dove ci sono stati 3 assenti e 3 astenuti. 14 presenti, 11 favorevoli.



Cosi’ il CO.CE.R. Esercito:

