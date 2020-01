DECRETO C.F.I. E DI GUARDIA PER UFFICIALI GENERALI E UFFICIALI SUPERIORI / RICONFERMATO ANCHE PER L’ANNO 2019 IL COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO E DI GUARDIA PER L’ANNO 2019. Decreto difesa/finanze del 13.12.2019

Roma, 14 gen 2020 – SI TRATTA DEL COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO E DI GUARDIA RISERVATO AGLI UFFICIALI GENERALI E AGLI UFFICIALI SUPERIORI DELLE FORZE ARMATE. Con Decreto difesa/finanze del 13 dicembre 2019 del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, e’ stato riconfermato per il 2019 il CFI e di Guardia per gli Ufficiali Generali e per gli Ufficiali Superiori. Il Decreto ribadisce l’applicazione dell’art. 1 del Decreto 9/8/2018 e le tabelle 1 e 2 ivi previste. Il Decreto 13.12.2019, reso noto il 7/1/2020, e’ stato gia’ registrato presso la Corte dei Conti.

Qui trovi i due Decreti in questione:

1. Il nuovo Decreto confermativo del 13.12.2019, clicca qui >>>

2. il precedente Decreto 9.8.2018 in vigore, clicca qui >>>

