RIORDINO GRADI. A 19 giorni dalla firma del PDR ancora non e’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale.

Roma, 14 gen 2020 – DECRETO LEGISLATIVO FIRMATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL 27 DICEMBRE U.S., MA CHE ANCORA NON E’ STATO PUBBLICATO IN G.U.. Ci piacerebbe conoscere, come anche a tutti voi, il contenuto aggiornato e completo del provvedimento. Che come sappiamo e’ piu’ normativo che economico. Anzi, di economico c’e’ proprio poco e niente. Non e’ stato riconosciuto un parametro economico migliore per i gradi apicali. Per i Primi Luogotenenti era stato richiesto il parametro 150. Rimarranno fermi al 148. Fermi anche tutti gli altri del Ruolo Graduati, Sergenti e Marescialli.



E’ stato riconosciuto invece per i Graduati con 17 anni di servizio militare un assegno di funzione maggiorato di 270 euro lordi all’anno, con decorrenza da gennaio 2020. Si tratta di circa 22,5 euro lordi al mese. Nette saranno poco meno di 15 euro. Poi sempre per i Graduati, c’e’ scritto, che dal 1° gennaio 2025 ci sara’ un’altro incremento di 30 euro mensili lordi annui. (Una presa in giro?). Farli anche aspettare 5 anni per dargli 2,5 euro lordi al mese! Questa cosa e’ abbastanza illeggibile.

Distribuito un importo forfettario gerarchizzato per i gradi apicali delle tre categorie, nei modi e nei termini previsti dal provvedimento per i Graduati, Sergenti e Marescialli. Un importo lordo nettamente inferiore a quello percepito da altri colleghi con il riordino del 2017. L’importo forfettario sara’ percepito dagli interessati entro il 30 giugno 2020 (e ci mancava che te li davano anche subito).

Sistemate quasi tutte le posizioni di avanzamento del personale interessato.

Di seguito, in mancanza del Decreto Legislativo sul riordino del 27.12.2019, pubblichiamo una ricostruzione del Sindacato di Polizia SAP – Nazionale. Cose importanti economiche si trovano a fondo pagina del PDF.

Leggi ora l’elaborato del SAP, clicca qui >>>

.

.

Cerca nel sito Search for: