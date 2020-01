LAVORI IV COMMISSIONE DIFESA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DAL 15 AL 16 GENNAIO 2020

Roma, 15 gen 2020 – Si comincia oggi con l’audizione del Ministro della Difesa sulle missioni in Medio Oriente e Iraq. Poi si prosegue con la discussione del DDL sui nuovi Sindacati militari. Poi sull’obbligo del test di gravidanza ai fini della partecipazione alle prove di efficienza fisica nelle selezioni per le Forze armate. Di seguito il programma completo.

📆📆📆📆 Mercoledì 15 gennaio 2020 📆📆📆📆

🛑 Ore 9 COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4ª Senato)

Audizione del Ministro della difesa sulla situazione dei contingenti militari italiani impegnati in missioni internazionali in Medio Oriente, con particolare riferimento all’Iraq

🛑 Ore 14.30 SEDE CONSULTIVA Alla III Commissione:

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 (esame C. 1677 Governo – Rel. Frailis)

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019 (esame C. 1999 Governo – Rel. Lotti)

Alle Commissioni riunite I e V: DL 162/2019-Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (esame C. 2325 Governo – Rel. Aresta)

🛑 Al termine SEDE REFERENTE

– Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (seguito esame C. 875-A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani – Rel. Corda)

– Delega al Governo per l’istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale (esame C. 1466 Pagani e C 2036 Ermellino – Rel. De Menech)

📆📆📆📆 Giovedì 16 gennaio 2020 📆📆📆📆

🛑 Ore 9 SEDE CONSULTIVA

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 (seguito esame C. 1677 Governo – Rel. Frailis)

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019 (seguito esame C. 1999 Governo – Rel. Lotti)

– Alle Commissioni riunite I e V: DL 162/2019-Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

🛑 Al termine INTERROGAZIONI

5-01873 Paita: Sull’obbligo del test di gravidanza ai fini della partecipazione alle prove di efficienza fisica nelle selezioni per le Forze armate