CORRETTIVO AL RIORDINO. QUANDO IN GAZZETTA UFFICIALE?

Roma, 17 gen 2020 – Arrivano molte richieste di info in redazione. I colleghi attendono risposte. SONO PASSATI ORMAI 22 GIORNI DALLA FIRMA DEL PDR, AVVENUTA IL 27.12.2019. SIAMO ANCORA NEI TEMPI TECNICI. Il precedente riordino delle carriere fu firmato ben 24 giorni dopo la firma del PDR. Si sono allungati i tempi per la pubblicazione in G.U. dei decreti legislativi? Non direi, in Gazzetta ufficiale sono usciti altri provvedimenti firmati anche dopo il 27.12.2019, scavalcando l’ordine cronologico dei provvedimenti stessi. Questo vuol dire che non c’e’ una regola fissa. Dipende quindi dalla burocrazia della politica decidere se e quando fare pubblicare un provvedimento in G.U. e dargli poi la validita’ di legge.

Quindi cosa sara’ successo? Di sicuro il provvedimento correttivo al riordino delle carriere del personale militare e della polizia non e’ stato ancora consegnato alle “stamperie” della gazzetta ufficiale.

Proprio oggi qualcuno ben informato ci ha riferito che manca il solo visto (la firma) del Guardasigilli – Ministro della Giustizia BONAFEDE.

Forse se la prendono un po’ con comodo? Se teniamo conto ad esempio che il DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2019 e’ stato pubblicato sulla: (GU Serie Generale n.1 del 02-01-2020) , significa che i tempi sono veramente lunghi. Il precedente riordino delle carriere del 2017 fu firmato dal PDR in data 29/5/2017 e pubblicato sulla G.U. del 22.6.2017, 24 giorni dopo dalla firma.

Siamo fiduciosi che presto uscira’ anche questo nostro provvedimento che ci riguarda. Su questo aspetto, l’unica lamentela e’ il fatto che nessuno ha divulgato la bozza ufficiale firmata dal Governo il 23.120.2019.



