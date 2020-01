PUBBLICATA LA CIRCOLARE SULLA “Cessazione anticipata dal servizio”, a domanda, e collocamento in ausiliaria, per il 2020, degli Ufficiali e dei Marescialli (e gradi corrispondenti) dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare.

Roma, 17 gen 2020 – (Circolare ufficiale disponibile a fondo pagina). COLLOCAMENTO IN AUSILIARIA A DOMANDA PERSONALE MILITARE ANNO 2020, C.D. “SCIVOLO”. La domanda di ausiliaria va presentata entro il 1 marzo 2020. Diffusa oggi la circolare PERSOMIL del 15.1.2020 nr. 16929. Con Decreto Ministeriale in corso di perfezionamento è stato fissato in 29 Ufficiali e 226 Marescialli il contingente di personale da collocare in ausiliaria nel corso del 2020, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2229, comma 2 del C.O.M.. E’ escluso dall’applicazione del citato beneficio il personale appartenente all’Arma dei Carabinieri e al Corpo delle Capitanerie di Porto. Nel 2020 potranno essere collocati in ausiliaria solo gli Ufficiali e i Marescialli che si trovino in una delle due seguenti situazioni personali, ovvero che abbiano:

– alla data del 31 dicembre 2019, 35 anni di anzianità contributiva e un’età di almeno 58 anni (adeguamento agli incrementi della speranza di vita);

– alla data del 30 settembre 2019, 41 anni (adeguamento agli incrementi della speranza di vita) di anzianità contributiva, in considerazione del fatto che l’accesso al trattamento pensionistico subisce in questo caso, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di 3 mesi.

La circolare completa di PERSOMIL – in questione – la puoi prelevare cliccando qui >>>

