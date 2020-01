SU NOIPA VISIBILE PER TUTTI IL NUOVO CEDOLINO DI GENNAIO 2020. Alcune novita’.

Roma, 17 gen 2020 – PASSATO IL LUNGO PERIODO DELLO STIPENDIO PRECEDENTE, SU NOIPA E’ GIA’ DISPONIBILE IL CEDOLINO/BUSTA PAGA DEL MESE DI GENNAIO 2020. Esigibilita’/valuta stipendio: giovedi’ 23 gennaio 2020. Non ci sarebbero novita’ particolari se non il fatto che anche a gennaio non si versano le addizionali comunali e regionali. Si tratta quindi di percepire una cifra personale in piu’ che varia da grado a grado. Si va mediamente dai 50 ai 90 euro in piu’, per arrivare a cifre piu’ alte per i dirigenti militari. Infatti la tassa IRPEF si paga in base al reddito personale.

Per visualizzare il proprio cedolino basta collegari – IN SICUREZZA – sul portale ufficiale di NOIPA.

Cerca nel sito Search for: