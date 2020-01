AGGIORNAMENTO AVANZAMENTO A PRIMO LUOGOTENENTE E A LUOGOTENENTE. ALIQUOTE 1.1.2019

Roma, 20 gen 2020 – CHI SI ASPETTAVA BUONE NOTIZIE AL RIENTRO AL LAVORO SI SBAGLIA. Magari sperava di accendere il PC, collegarsi alla COVAM e sperare di vedere concluso l’avanzamento a primo luogotenente aliquota 1.1.2019. La situazione ad oggi ore 08.00 e’ ferma ed e’ ancora aggiornata alla settimana precedente, cioe’ a venerdi’ 10.1.2020. Sembra che non siano andati avanti, oppure e’ solo una questione di aggiornare il portale con una nuova data e una nuova situazione? Con il nuovo correttivo al riordino dei gradi che incombe alle porte, in attesa di pubblicazione sulla G.U.R.I., si sperava di concludere prima le vecchie valutazioni ancora aperte, quelle agganciate al 2018.

Mancano soltanto 22 libretti per chiudere la valutazione a primo luogotenente. Per i primi marescialli neanche a parlarne, non hanno ancora iniziato il controllo, almeno sembra leggendo i dati messi a disposizione degli utenti.

Speriamo che l’aggiornamento fermo al 10.1.2020 sia solo da aggiornare, con una nuova data del 17.1.2020, altrimenti qui andiamo per le lunghe.

l.d.

