Bando di concorso per l’attribuzione di 1250 borse di studio per l’anno scolastico 2018 -2019 a favore dei figli del personale militare dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare

Roma, 21 gen 2020 – PROVVIDENZE. È indetto un concorso per titoli per l’assegnazione di n. 1250 borse di studio per l’anno scolastico 2018 – 2019. Requisiti di ammissione. Possono partecipare al concorso per il conferimento delle borse di studio i figli e gli orfani del personale militare, in attività di servizio o in quiescenza, dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare. Sono inclusi i figli di detto personale,ancorché non facenti parte del nucleo familiare del militare richiedente, purché a suo carico fiscalmente.Non saranno conferite borse di studio a candidati appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito superi il valore ISEE di € 32.000,00.

Le classi sono cosi’ ripartite:

I classe n. 300 borse di studio da € 160,00 per i licenziati della scuola media inferiore che siano iscritti, per l'anno scolastico 2019-2020, alla prima classe delle scuole secondarie superiori II classe n. 200 borse di studio da € 180,00 per gli studenti che siano iscritti, per l'anno scolastico 2019-2020, alla seconda classe delle scuole secondarie superiori III classe n. 200 borse di studio da € 200,00 per gli studenti che siano iscritti, per l'anno scolastico 2019-2020, alla terza classe o classe equivalente delle scuole secondarie superiori IV classe n. 200 borse di studio da € 230,00 per gli studenti che siano iscritti, per l'anno scolastico 2019-2020, alla quarta classe o classe equivalente delle scuole secondarie superiori V classe n. 200 borse di studio da € 250,00 per gli studenti che siano iscritti, per l'anno scolastico 2019-2020, alla quinta classe o classe equivalente delle scuole secondarie superiori VI classe n. 150 borse di studio da € 300,00 per gli studenti che abbiano conseguito un diploma di scuola secondaria superiore.

