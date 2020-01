Cessazione anticipata dal servizio, a domanda, e collocamento in ausiliaria, per il 2020, degli Ufficiali e dei Marescialli (e gradi corrispondenti) dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare. CIRCOLARE COMPLETA DEGLI ALLEGATI

Roma, 21 gen 2020 -CIRCOLARE PUBBLICATA L’ALTRO GIORNO, MA SENZA GLI ALLEGATI. OGGI PERSOMIL L’HA RESA PUBBLICA IN MODO COMPLETO. Gli Ufficiali e i Marescialli interessati potranno produrre, entro il 1° marzo 2020, al Comando/Ente di appartenenza, istanza, redatta in conformità al modello in Allegato “B” alla presente circolare, intesa a ottenere la cessazione dal servizio e il collocamento in ausiliaria, indicando come data preferibile per il congedamento un giorno compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020.

LA CIRCOLARE E GLI ALLEGATI NECESSARI PER ADERIRE ALL’AUSILIARIA LI PUOI SCARICARE, COLLEGANDOTI QUI >>>

