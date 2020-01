Concorso interno per 1.000 Allievi Vice Brigadieri, riservato agli Appuntati Scelti, Appuntati, Carabinieri Scelti e Carabinieri in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio – Scadenza 19-02-2020

Roma, 21 gen 2020 – E’ indetto un concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso di qualificazione di 1.000 Allievi Vice Brigadieri, riservato agli Appuntati Scelti, Appuntati, Carabinieri Scelti e Carabinieri in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio che potranno partecipare solo per il proprio ruolo di appartenenza, così ripartiti:

n. 960 posti per gli Appuntati Scelti, Appuntati, Carabinieri Scelti e Carabinieri in servizio permanente appartenenti al ruolo degli Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri;

n. 25 posti per gli Appuntati Scelti, Appuntati, Carabinieri Scelti e Carabinieri in servizio permanente appartenenti al ruolo Forestale degli Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri;

n. 4 posti per gli Appuntati Scelti, Appuntati, Carabinieri Scelti e Carabinieri in servizio permanente appartenenti al ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori dell’Arma dei Carabinieri;

n. 11 posti per gli Appuntati Scelti, Appuntati, Carabinieri Scelti e Carabinieri in servizio permanente appartenenti al ruolo degli Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, specializzati in materia di sicurezza e tutela forestale, ambientale e agroalimentare. SCADENZA: 19-02-2020.

SCARICA IL BANDO>>>>>