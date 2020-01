CORONAVIRUS ITALIA / RISCHIO SALUTE / Caso sospetto a Bari: è una donna rientrata da Wuhan. L’ASSOCIAZIONE UNARMA CHIEDE INTERVENTI PREVENTIVI PER I CARABINIERI ESPOSTI. Qualcuno sta pensando anche ai nostri militari esposti in Italia e gli altri impegnati nelle missioni dei teatri operativi?

Roma, 23 gen 2020 – CHE NESSUNO STIA SERENO? Quali precauzioni per i nostri militari esposti in Italia e per chi lavora in teatri operativi all’estero? L’associazione UNARMA mette subito le mani avanti al fine di tutelare la salute dei Carabinieri esposti. UNA NUOVA ONDATA MONDIALE METTE A RISCHIO LA SALUTE DEI CITTADINI. SI TRATTA DEL UN NUOVO VIRUS DENOMINATO CORONA-VIRUS. Primo caso sospetto in Italia. Una donna barese proveniente dalla Cina è ricoverata nel Policlinico di Bari per un sospetto contagio da virus cinese perché, arrivata al pronto soccorso con sintomi apparentemente influenzali, febbre e tosse, sono state attivate, come da circolare ministeriale, tutte le procedure previste per prevenire la diffusione del virus. Approfondisci in rete.

Segue comunicato UNARMA.

