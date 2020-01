Esito del giudizio di avanzamento al grado superiore, afferente la valutazione, a scelta, per il 2020, degli Ufficiali Generali e dei Colonnelli dei ruoli normale e tecnico dell’Arma dei Carabinieri

Roma, 23 gen 2020 – PERSOMIL con lettera del 21.1.2020 ha reso noto che, ai sensi dell’articolo 1067, comma 5 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, in data venerdì 17 gennaio 2020, è stato pubblicato l’esito del giudizio di avanzamento, con indicazione della posizione e del punto di merito assegnato, relativamente agli Ufficiali Generali ed ai Colonnelli dei ruoli normale e tecnico dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo inclusi nell’aliquota formata per il 2020, giudicati idonei, iscritti e non iscritti nel relativo quadro di avanzamento, a scelta, per il predetto anno, che si sono correttamente registrati al “portale dei concorsi online” del Ministero della Difesa e che hanno sottoscritto l’atto di partecipazione (elenco nominativo in allegato, per uso esclusivo dell’Ufficio in indirizzo), come indicato nelle istruzioni annesse alla circolare a seguito b. Continua qui >>>

