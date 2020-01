BOZZA UFFICIALE SUL CORRETTIVO AL RIORDINO DELLE CARRIERE. PERSONALE FORZE ARMATE. Firmata dal PDR il 27.12.2019 ma nessuno la diffonde. COME MAI?

Roma, 25 gen 2020 – UNA BOZZA UFFICIALE CHE NON “SA’ DA LEGGERE”. Pubblicata la bozza ufficiale delle forze di polizia, ormai recuperabile in rete per tutti; rimane invece un mistero per quella delle forze armate. Non posso credere che nessuno ne ha una copia, soprattutto gli addetti ai lavori, CO.CE.R. compresi. Altrimenti vorrei conoscere anche che tipo di parere avranno espresso, prima del varo da parte del Governo, se la bozza non gli e’ stata consegnata. Quindi posso anche credere che non ci sia stato nessun parere del Cocer? tutto e’ possibile, certo.



A tutti noi, che siamo ora semplici spettatori, averla in anticipo non ci cambia la vita. I colleghi sopravvivono lo stesso, certo. I soldi sono pochissimi e per pochi. Forse sanera’ quasi tutti gli aspetti sui vecchi avanzamenti di grado.Quindi possiamo aspettare. Ma conoscere cio’ che ci interessa significa rispettarci, averci in considerazione.



Ebbene, la mia ricerca ancora non ha sortito nessun risultato. Addetti ai lavori che sembrano in ferie; all’estero, o si dedicano ad altro. Altri contattati con messaggio telefonico non rispondono, come da foto qui sopra. Come si puo’ vedere hanno letto il messaggio ma tutto tace. Sono passati 48 ore. (Non me ne vogliano questi amici, e’ solo una critica amichevole e anonima).

L’unica spiegazione puo’ essere che osservino l’ordine del silenzio impartito da qualcuno? Possibile? Una richiesta indecente?

Da indiscrezioni web sembra che forse il provvedimento sara’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella prossima settimana. VEDREMO. La pazienza non manca a nessuno, e come detto, nulla ci cambia.

